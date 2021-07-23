МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево возобновил работу международного терминала С, сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Терминал С открыт в январе 2020 года, но уже в марте был законсервирован из-за снижения пассажиропотока во время пандемии коронавируса.

Первым рейсы из терминала С начнет выполнять "Аэрофлот", компания переведет туда рейсы из терминала D. Остальные международные рейсы будут переведены в терминал с 24 июля.

Начало полетов авиакомпании "Аэрофлот" из нового терминала С связано с увеличением числа международных рейсов после открытия авиасообщения с несколькими иностранными государствами, отмечается в пресс-релизе авиакомпании.