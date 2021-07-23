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Аэропорт Шереметьево не планирует открывать терминал E в 2021 году

Терминал закрыли в марте 2020 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево не рассчитывает открывать терминал E в 2021 году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"Е в этом году точно нет [не откроется]. Мы и С не планировали открывать в этом году. Но видим, что перевозки возобновляются, "международка" полетела. Хотя мы надеялись, что и Европа откроется раньше. Но вы видите, какая ситуация в мире сейчас. Надеемся на обоюдное признание вакцин в мире", - сказал он.

Терминал Е закрыт в марте 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. Пассажиропоток Шереметьево в 2020 году снизился на 60,4% - до 19,56 млн человек.

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