Представители 20 стран примут очное участие в Восточном экономическом форуме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Представители 20 зарубежных стран примут очное участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, сообщил в пятницу на выездной сессии ВЭФ "Новые объекты транспортной инфраструктуры как драйверы развития приграничного экономического сотрудничества и туризма" в Благовещенске заместитель директора Фонда Росконгресс, директор форума Игорь Павлов.

"В этом году <…> Восточный экономический форум состоится во Владивостоке, как мы и привыкли, в условиях некоторых ограничений по причине коронавируса, мы будем проводить его в совмещенном формате, будет возможность подключения всех стран, кто захочет, по видеосвязи, но уже сейчас мы понимаем, что в Восточном экономическом форуме примут очное участие люди из более чем 20 зарубежных государств", - сказал Павлов.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете на официальном сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.