Власти Москвы назвали сроки запуска МЦД-3

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют запустить новую линию наземного метро МЦД-3 в конце 2022 - начале 2023 года. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов Москвы, а также Зеленограда, Химок, Жуковского, Раменского, Люберец.

"Мы планируем запуск МЦД-3 в конце 2022 - начале 2023 года. За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле. Это сделает город удобнее - для жизни, работы и отдыха", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Длина линии МЦД-3 составит 88 км, время в пути по маршруту - порядка 100 минут. Диаметр будет включать в себя 43 станции. Пассажиропоток составит около 46,8 млн человек в год. После запуска новой линии цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%.

В сообщении отмечается, что территории вокруг железной дороги становятся привлекательнее для бизнеса и жизни: появляются новые жилые сектора, места для отдыха, бизнес-центры. Уже сейчас на станции Крюково (Зеленоград) строят современный транспортный хаб, а в 2027 году здесь могут начать останавливаться поезда первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.