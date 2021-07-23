В Думу внесли законопроект о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение защиты пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас при досрочном переходе застрахованного лица к другому страховщику средства пенсионных накоплений передаются без всего (или части) дохода от их инвестирования, а удержанная сумма дохода (положительный результат инвестирования) направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) предыдущего страховщика. При этом сейчас законом не предусмотрена возможность возврата из РОПС инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода застрахованного лица от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии или на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, удержанных в результате досрочного перехода средств пенсионных накоплений, в настоящее время осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях имеют место отказы судебных органов в удовлетворении требований граждан о восстановления на их счетах ранее изъятого в РОПС инвестиционного дохода.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании (с соответствующим возвратом от НПФ предыдущему страховщику незаконно переведенных средств пенсионных накоплений) обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан по признанному судом недействительному договору по обязательному пенсионному страхованию) восстанавливать (из РОПС) на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

С учетом необходимости в связи с принятием законопроекта подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, в том числе в части установления порядка расчета результатов инвестирования восстанавливаемых средств, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и ПФР, предусматривается отложенное вступление в силу законопроекта - с 1 июля 2022 года.