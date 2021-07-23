Лукашенко хочет воспользоваться ростом мировых цен на продовольствие для своей экономики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит возможность поправить экономические положение в стране на фоне роста мировых цен на продовольствие.

"В планетарном масштабе это плохо (рост цен - прим. ТАСС). Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги", - сказал он в пятницу на совещании по вопросам организации уборочной кампании, его цитирует агентство БелТА.

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что "продовольствие как никогда сегодня выросло в цене", и цены будут расти, а спрос будет "неимоверный". "Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня", - сказал Лукашенко.

От белорусских аграриев он требует в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать уборочную кампанию. "В короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. При таком положении вещей главное требование на предстоящий уборочный период - темпы и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что внимательно следит за всеми процессами во время уборочной кампании, отметив, что уже "намолотили первый миллион тонн хлебов, сегодня будет 1,2-1,3 млн тонн". "Мы еще и не начали по-настоящему массовую уборку, но миллион тонн уже в закромах. Это говорит о той мощи, прежде всего технической, которой обладает сегодня сельское хозяйство", - подчеркнул Лукашенко.