Почти 30 млрд рублей выделят на завершение строительства Багаевского гидроузла на Дону

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит из федерального бюджета почти 30 млрд рублей на завершение строительства Багаевского гидроузла, следует из "дорожной карты" по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Согласно документу, на завершение строительства в срок до 2024 года планируется направить 29,6 млрд рублей. В качестве источника финансирования определен федеральный бюджет. В документе отмечается, что объемы финансирования и сроки реализации могут быть уточнены после завершения инвентаризации, разработки проектно-сметной документации и получения положительных заключений экспертизы.

Результатом строительства гидроузла должно стать сокращение объемов навигационных попусков Цимлянского водохранилища с 410 до 180 кубических метров в секунду. Экономия водных ресурсов в год составит от 3 до 4,5 кубических километров. "Подъем уровня воды в верхнем бьефе Багаевского гидроузла до уровня воды в нижнем бьефе Кочетовского гидроузла обеспечивает в летне-осеннюю межень (навигационный период) гарантированное водообеспечение Новочеркасской ГРЭС, иных водопользователей", - отмечается в документе.

23 июля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. До 2030 года на эти цели планируется направить более 100 млрд рублей. В план по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса реки включили 22 инициативы.

Багаевский гидроузел призвали решить проблему обмеления Дона, в результате его строительства должна увеличиться пропускная способность внутренних водных путей. Ранее ввод в эксплуатацию планировался на 2023 год.