В ФРГ заявили об угрозе для энергоснабжения страны при отказе от "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг подвергла резкой критике заявления сопредседателя партии "Союз-90"/"зеленые" и кандидата в канцлеры Анналены Бербок по "Северному потоку - 2", отметив, что отказ от реализации проекта поставил бы под угрозу надежность энергоснабжения ФРГ.

"Такая промышленно развитая страна, как Германия, зависит от гарантированных в любое время поставок [энергоносителей] и того, чтобы энергия была доступна по ценам для всех. Госпожа Бербок упускает это из виду в своих постоянных атаках против трубопровода", - приводит слова Швезиг в пятницу агентство ДПА. В четверг Бербок заявила, что достижение договоренности с США по "Северному потоку - 2" не решает проблем безопасности Украины. Вместе с тем она вновь высказалась против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".

Швезиг в свою очередь указала на то, что Федеративная Республика Германия нуждается в разумной энергетической политике, включающей применение передовых технологий в энергосекторе и расширение возобновляемых источников. "Однако, если мы хотим выйти из атомной и угольной энергетики, то нам - как минимум в переходный период - нужен газ", - подчеркнула региональный политик. Она напомнила, что "Северный поток - 2" получил все разрешения и в скором времени будет завершен. "Это в интересах Германии. Угрозы санкций после соглашения [ФРГ и США по проекту] наконец-то ушли в прошлое", - заключила Швезиг.

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.