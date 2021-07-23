Исторический облик старейшей гостиницы Сочи планируют восстановить к концу 2024 года

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Восстановление исторического облика старейшей в Сочи гостиницы "Приморская" планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

"В рамках проекта реконструкции запланированы в первую очередь мероприятия, направленные на восстановление исторического здания гостиницы "Приморская", являющегося объектом культурного наследия регионального значения. <…> Реконструкцию планируется завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.

На реконструкцию потребуется порядка 21 млрд рублей. В процессе работ планируется произвести замену перекрытий, кровли, усилить несущие конструкции корпуса. По словам замглавы Сочи Инны Петуховой, проект позволит создать порядка 500 новых рабочих мест.

"Вышеуказанная концепция гармонично впишется в окружающую застройку, образуя градостроительный ансамбль с уже существующими гостиничными комплексами. Кроме того, данный объект будет служить ориентиром и визитной карточкой города", - сказала она.

Существующее здание гостиницы приспособят под отель высшего уровня классности, пристроенную часть реконструируют в гостиничный комплекс. Он будет иметь многоярусный подземный паркинг на две тысячи машиномест. Инвестор группы ЛСР также намерен благоустроить и прилегающую территорию, уточнили в пресс-службе.

Гостиницу "Приморскую" - первую и долгое время единственную на советском курорте Сочи, построили в 1936 году по проекту ростовского архитектора Яна Андреевича Ребайна. Отель расположился в самом центре Сочи в нескольких метрах от моря в парке Приморский.