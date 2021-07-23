Турчак заявил, что единороссы проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" проработает с правительством РФ вопросы индексации пенсий работающим и военным пенсионерам. Об этом в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

С просьбой восстановить справедливость в вопросе индексации таких пенсий к Турчаку обратились представители некоммерческих организаций во время открытия штаба общественной поддержки партии в Горно-Алтайске.

"По индексации пенсий ветеранам военной службы - думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена по крайней мере по некоторым категориям работающих пенсионеров", - цитирует Турчака пресс-служба единороссов.

По его словам, в вопросах индексации пенсий необходимо двигаться поступательно. "Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс. Мы с правительством, естественно, эту тему отработаем, в рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты", - отметил он.

Единоросс также напомнил, что сейчас идет сбор предложений в "народную программу" партии. "В этой программе должен проявиться и муниципальный разрез. Что конкретно на территории конкретного населенного пункта будет сделано не когда-то там к 2030 или 2040 году, а здесь и сейчас. Конкретно на весь срок полномочий восьмого созыва Госдумы", - пояснил Турчак.