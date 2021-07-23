Отставание при подготовке к осени-зиме наблюдается в ряде регионов Сибири

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Отставание от плановых показателей, в том числе по формированию запасов топлива, при подготовке к осенне-зимнему периоду наблюдается в ряде регионов Сибирского федерального округа, в частности в Новосибирской и Омской областях, а также в Республике Алтай. Об этом в пятницу сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

"В целом по Сибирскому федеральному округу подготовка к зиме ведется в соответствии с графиками, однако отмечаются отставания от плановых показателей по формированию запасов угля в Новосибирской области, жидкого топлива - в Республике Алтай, Омской области", - говорится в сообщении.

Также, по информации центра, в Хакасии не устранили замечания Ростехнадзора, в связи с чем есть риск не получить паспорта готовности в городах Сорске и Черногорске, Аскизском районе, Приисковом, Белоярском сельсоветах, Вершино-Тейском поселении. Высоковольтная линия электропередачи "Туим - Коммунар", принадлежащая ПАО "Коммунаровский рудник", находится в аварийном состоянии и не обеспечивает надежное электроснабжение четырех населенных пунктов.

В Иркутской области внимания требует подготовка муниципальных образований, пострадавших в результате наводнения в 2019 году, а также электросетевых компаний - "Электросетевой компании по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго", "Шелеховской энергосетевой компании". В Кемеровской области следует заострить внимание на подготовке к отопительному сезону Южно-Кузбасской государственной районной электростанции, Юргинской ТЭЦ, в Алтайском крае - ТЭЦ в городе Яровое.

В Сибирском информационном центре отметили, что в апреле 2020 года глава государства поручил обеспечить стопроцентный уровень оплаты за потребленные топливно-энергетические ресурсы организациями, которые финансируются из бюджетов регионов и муниципалитетов. На начало апреля 2021 года долг бюджетных предприятий округа составил 2,9 млрд рублей.

"Органами власти всех уровней должны быть предприняты системные меры по снижению задолженности. Эти финансовые средства необходимы ресурсоснабжающим организациям для своевременного и качественного проведения предзимних работ", - сказал заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко.