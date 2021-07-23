Цюрих расширит сеть зарядок для электробусов для снижения выбросов парниковых газов

ТАСС, 23 июля. Швейцарский город Цюрих планирует расширить сеть зарядок для электробусов для снижения выбросов парниковых газов к 2022 году. Для этого Siemens установит в городе 45 новых зарядных станций, говорится в сообщении компании.

Среди них будет 30 станций мощностью 100 кВт и 15 с мощностью 150 кВт. Ввести их в эксплуатацию планируется в начале 2022 года.

Власти Цюриха рассчитывают, что этот шаг позволит ускорить перевод общественного транспорта на электричество и достигнуть целей по достижению углеродной нейтральности к 2040 году, сказано в сообщении.

Российский опыт

В России одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания "Россети", компания начала развивать сеть электрозарядных станций в 2013 году и сейчас управляет сетью из более 260 станций. К 2025 году их количество превысит 1 тыс.

Компания, в частности, развивает зарядную инфраструктуру для общественного электротранспорта. Так, "Россети" в ходе ПМЭФ-2021 подписали соглашение с "Росатомом" и "Камазом" для реализации совместного проекта по разработке комплексного решения для российских городов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и ее сервисному обслуживанию. "Россети" активно сотрудничают с Москвой в этом направлении, на территории которой компания реализует комплексный проект по установке сети ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.