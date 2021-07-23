ЦРПТ: "Честный знак" помогает медикам контролировать сроки годности вакцин от COVID-19

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Маркировка российских вакцин от COVID-19 при помощи системы "Честный знак" помогает медицинским учреждениям контролировать срок годности препаратов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки товаров, Реваз Юсупов.

"Система маркировки "Честный знак" обеспечивает полную прослеживаемость всех произведенных для внутреннего рынка вакцин от коронавируса - каждого компонента и каждой упаковки. Благодаря нанесенному Data Matrix коду государство контролирует достаточность обоих компонентов любого из препаратов, может отслеживать сроки годности и рационально распределять вакцины. Информация "Честного знака" активно используется и органами здравоохранения для того, чтобы более эффективно распоряжаться вакцинами и их остатками", - пояснил Юсупов.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак". В настоящее время ЦРПТ в режиме онлайн предоставляет правительству РФ и профильным ведомствам все данные о ситуации с вакцинами "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак" в России.