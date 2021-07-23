ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4-4,5%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год с 3-4% до 4-4,5%, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4-4,5%. В 2022-2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2-3% ежегодно", - отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ ожидал роста ВВП в 2022 году на уровне 2,5-3,5%.

Также регулятор сообщил, что российская экономика достигла во втором квартале 2021 года докризисного уровня. При этом потребительская активность уже превысила допандемийные уровни.

"По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии. Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное восстановление сектора услуг населению", - говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, в ЦБ отметили увеличение спроса на рабочую силу по широкому кругу отраслей. По данным регулятора, в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы.

Кредитные и депозитные ставки

ЦБ видит тенденцию к росту кредитных и депозитных ставок, но увеличение депозитных ставок пока происходит медленно.

"Наметилась тенденция к росту кредитных и депозитных ставок. Однако увеличение депозитных ставок пока происходит медленно. Сегодняшнее решение Банка России ускорит подстройку процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении ЦБ.

Рост ставок позволит повысить привлекательность депозитов для граждан, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, отмечают в ЦБ.

Банк России повысил прогноз роста ипотечного кредитования в РФ в 2021 году с 16-20% до 20-24%, прогноз на 2022 и 2023 годы не изменен. В целом прогноз по росту кредитов населению улучшен с 15-19% до 18-22%.

Также регулятор улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2021 году с 8-12% до 9-13%, в 2022 году - с 7-11% до 8-12%.