Цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на бирже снизились впервые за неделю

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов в пятницу впервые за неделю продемонстрировали небольшое снижение. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 за день снизилась на 0,4% - до 57,37 тыс. рублей за тонну после того, как всю неделю обновляла рекордные значения. Биржевая стоимость бензина Аи-95 также уменьшилась после двух подряд рекордов - на 0,6% - и опустилась ниже 60 тыс. рублей за тонну, до 59,65 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла за день на 4,9%, до 41,87 тыс. рублей за тонну и вновь обновила исторический максимум. Стоимость топочного мазута увеличилась на 5,5%, до 23,9 тыс. рублей за тонну.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. Глава Минэнерго также предупредил, что в случае продолжения роста цен правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%.

В свою очередь ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "ТАИФ-НК", "Газпром активы СПГ", "ННК", "ФортеИнвест", "Сокар Энергоресурс".