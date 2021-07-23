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ЕК получила запрос Украины о срочных консультациях по инфраструктуре и энергобезопасности

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение запроса Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности в контексте ситуации вокруг "Северного потока - 2" и приступила к его рассмотрению. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины <...> о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации <...>, ст. 274 и 338, которые связаны с сотрудничеством по инфраструктуре и по вопросам, связанным с торговлей энергоресурсами в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также с энергетическим сотрудничеством в рамках экономического и секторального взаимодействия. Мы рассмотрим его и ответим в надлежащее время", - сообщила она.

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