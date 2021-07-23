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Набиуллина: рынок ипотечного кредитования по-прежнему в зоне особого внимания ЦБ РФ

Глава Центробанка отметила высокие темпы его роста

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рынок ипотечного кредитования по-прежнему в зоне особого внимания ЦБ, темпы роста высокие, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими. Даже с учетом замедления во втором полугодии темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию", - сказала она.

Глава регулятора добавила, что после вступления в силу изменений по условиям льготной ипотеки с 1 июля за первые две недели выдачи упали приблизительно в два раза.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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