Набиуллина: рынок ипотечного кредитования по-прежнему в зоне особого внимания ЦБ РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рынок ипотечного кредитования по-прежнему в зоне особого внимания ЦБ, темпы роста высокие, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими. Даже с учетом замедления во втором полугодии темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию", - сказала она.

Глава регулятора добавила, что после вступления в силу изменений по условиям льготной ипотеки с 1 июля за первые две недели выдачи упали приблизительно в два раза.