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ЦБ РФ намерен тестировать экспортеров на устойчивость из-за углеродного регулирования

Первый тест показал, что влияние факторов ESG на российскую экономику умеренное, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ будет регулярно делать стресс-тесты устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы делаем стресс-тесты. Мы будем делать их регулярно", - сказала она.

Набиуллина добавила, что первый тест, который сделал ЦБ, показал влияние факторов ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) на российскую экономику умеренное, "но это не должно расхолаживать ни ЦБ, ни российские компании".

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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