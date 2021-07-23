Росатом подписал соглашение DP World по контейнерному транзиту по Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и зарегистрированный в Дубае глобальный портовый оператор DP World подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совместной работы по проектам в сфере контейнерного транзита по Северному морскому пути, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа на конференции Росатома "День Арктики" в Петербурге.

Соглашение посвящено проработке совместных проектов по развитию пилотных контейнерных перевозок между Северо-Западной Европой и Восточной Азией с использованием опорной транспортной инфраструктуры в Арктике.

По информации пресс-службы Росатома, документ подписали президент группы и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем и гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

На конференции руководители Росатома и DP World также подписали второе соглашение о сотрудничестве, по которому планируется создать совместную компанию для пилотного проекта транзита через СМП.

Как уточнил журналистам Бин Сулайем, компания планирует вложить во все свои проекты в России около $2 млрд.