Эксперты представили топ-50 популярных у россиян онлайн-ретейлеров

Эксперты составили топ-50 онлайн-ретейлеров, которые наиболее активно обсуждались пользователями русскоязычных социальных медиа в первом полугодии 2021 года. В тройку лидеров вошли AliExpress, OZON и Wildberries, говорится в пятницу в исследовании компании Brand Analytics.

В компании проанализировали более 100 представителей рынка e-commerce. При этом первые три строчки рейтинга не изменились по сравнению с 2020 годом. В Brand Analytics называют стабильные позиции лидеров одним из признаков становления онлайн-рынка в России.

"Если в 2020 году большинство потребителей массово привыкали к шоппингу в формате “дома на диване”, то сейчас покупки онлайн стали частью повседневной жизни. Благодаря чему рынок российского e-commerce постепенно стабилизируется - рейтинг покинул лишь один ретейлер, восемь игроков сохранили позиции, а каждая пятая компаний показала рост интереса со стороны пользователей", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, активный рост с начала года наблюдается у категорий маркеплейсов, онлайн-аптек и food-ретейла. На четвертом месте в топ-50 расположился "Сима-Ленд", который также сохранил свою позицию с 2020 года, на пятом месте - "Яндекс.Маркет". Шестую строчку занимает представитель food-ретейла "СберМаркет", в июне сервис объявил о доставке продуктов из IKEA, которая занимает девятую позицию. Седьмая и восьмая строки у книжных магазинов "Лабиринт" и "ЛитРес". Замыкает первую десятку eBay.

Маркетплейсы из категории "мода" преимущественно расположились во второй десятке рейтинга: Shein и ZARA занимают 11-е и 12-е места соответственно. Российская Lamoda (14 место) обогнала по популярности ASOS (15 место). В первом квартале 2021 года аудитория Lamoda заметно увеличилась, а чистый оборот на одного клиента вырос на 12%.

Существенный рост популярности аналитики отмечают у "ВкусВилла" - если в 2020 году он располагался на 27 строчке, то в этом году занимает 16 место. Росту способствовали активная экспансия в регионах и фокус на доставку продуктов, отмечают в Brand Analytics.