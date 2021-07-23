На МАКС-2021 обсудили перспективы создания авиационных тренажеров с использованием VR

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" организовал круглый стол "Перспективы развития авиационного тренажеростроения", в ходе которого участники рассмотрели перспективы создания тренажеров с использованием VR (виртуальная реальность) и МR (смешанная реальность) технологий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.

"В рамках деловой программы Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" организовал круглый стол "Перспективы развития авиационного тренажеростроения", - говорится в сообщении.

По информации "Технодинамики", спикеры круглого стола рассмотрели состояние и перспективы создания тренажеров для подготовки пилотов с использованием VR и МR технологий.

"С одной стороны, летчик должен сидеть в настоящей кабине, чтобы испытывать вибрацию и другие ощущения реального полета, с другой - обучение пилотов с использованием VR может широко использоваться в задачах, когда необходимо "полностью погрузить" обучаемого в среду и предоставить ему только минимальные имитаторы органов управления техникой", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты обсудили технологии применения робототехнических комплексов в авиационном тренажеростроении и особенности создания технических средств обучения для операторов крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.