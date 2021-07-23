Mouzenidis travel намерен выполнить обязательства перед туристами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Туроператор Mouzenidis travel не намерен покидать российский рынок и выполнит обязательства перед туристами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В Ростуризме прошла встреча представителей ведомства с российским офисом Mouzenidis travel, в ходе которой представители туроператора заявили о том, что намерены сохранить бизнес в России и выполнить обязательства перед туристами. Ростуризм, со своей стороны, также выступает за сохранение бизнеса российского офиса Mouzenidis travel и предпринимает для этого все необходимые действия", - сообщили в ведомстве.

В Ростуризме подчеркнули, что "держат ситуацию с данным туроператором на особом контроле". Возникшие сложности связаны с действиями греческого офиса Mouzenidis travel, который является принимающей стороной. Все заинтересованные стороны, включая туристов, будут проинформированы о вариантах разрешения сложившейся ситуации, добавили в Ростуризме.

Для решения проблемы руководитель Ростуризма Зарина Догузова также провела телефонные переговоры с министром туризма Греции Харисом Теохарисом. В ходе переговоров Догузова отметила необходимость объединения усилий для урегулирования ситуации, а также предложила ряд наиболее приемлемых мер. "Стороны договорились о совместной проработке возможных вариантов обеспечения заселения российских туристов по ранее приобретенным турам", - сообщили в Ростуризме.

16 июля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на туристическом рынке сообщала, что туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня приостановил деятельность и отменил туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей). По информации источника издания, речь может идти об отмене примерно 17 тыс. туров. Группа Mouzenidis находится в процессе смены руководства и реорганизации. В конце марта умер ее основатель и основной владелец Борис Музенидис. В число его активов входили также авиакомпания Ellinair и греческая сеть отелей Bomo. На рейсах Ellinair в Грецию должны были отправиться российские туристы, указывал "Коммерсантъ".