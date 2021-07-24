Эксперт призвал учесть фактор экологии при проработке проекта частной ветки БАМа

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Экологический фактор необходимо учесть при проработке проекта частной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря. Такое мнение выразил ТАСС в субботу заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской инженерной Академии Александр Кугаевский.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщал ранее о предложении компании "Эльгауголь" построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил более детальную проработку проекта для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа.

"Проект интересный, но необходимо учитывать экологический фактор. Водно-болотные угодья Удской губы (залив в крайней западной части Охотского моря, у побережья Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края) имеют важное международное значение для поддержания сезонных миграций водных и околоводных птиц в пределах Азиатско-Тихоокеанского пролетного пути. Это надо учитывать при проектировании и эксплуатации железной дороги", - сказал Кугаевский.

При этом, как отметил собеседник агентства, Удская губа с октября по июнь является замерзающей акваторией. "Круглогодичная навигация возможна только с участием ледоколов. Это удорожающий фактор. Кроме того, в Чумикане надо создавать новый углеперегрузочный комплекс", - отметил эксперт.

Также, по мнению эксперта, большая численность работников на железной дороге и в морском порту потребуют социальной инфраструктуры высокого качества, аэропорта, автодорог.

Растущие объемы добычи

Ранее сообщалось, что объем добычи угля в Якутии планируют поднять до 45 млн тонн. "Это очень большая нагрузка на существующие магистрали: Транссиб и БАМ, которые уже сегодня работают на пределе пропускной способности. Перспектива роста грузооборота [ожидается] вполне определенная в связи с ростом транзитного потока из стран АТР и освоением других месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке", - считает он.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, является одним из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.