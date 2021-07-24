Решетников: введение ЕК углеродного механизма может нанести ущерб торговле РФ с ЕС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Введение пограничного корректирующего углеродного механизма, разработанного Еврокомиссией, может нанести ущерб торговле России с Евросоюзом, а многие страны и предприятия рискуют потерять часть своих доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

23 июля Решетников на полях министерской встречи по климату и энергетике Группы двадцати (G20) в Неаполе встретился с заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

"Еврокомиссия подготовила пакет инициатив, включающих введение пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). Как полагает министр, такая мера может нанести ущерб торговле России с Евросоюзом. Кроме того, многие страны и предприятия рискуют потерять часть своих доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов", - говорится в сообщении российского министерства экономического развития. Избежать негативных последствий, сообщает министерство со ссылкой на Решетникова, поможет многосторонний подход к принятию климатических обязательств. Для их разработки наиболее подходит площадка Рамочной конвенции об изменении климата ООН.

"Глобально значимое, эффективное решение климатических проблем может быть достигнуто лишь в сотрудничестве, а не в соперничестве. Это подтверждается значительными масштабами промышленного производства в РФ и в ЕС. Мы делим с вами европейский континент, мы соседи, и должны были бы плотно взаимодействовать по всему спектру этих проблем", - цитирует министерство Решетникова.

Он отметил, что Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. По сравнению с показателями 1990 года эти выбросы уменьшились в два раза - с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн.