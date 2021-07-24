В "Нафтогазе" назвали неприемлемыми предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Предложения "Газпрома" о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы. Об этом в субботу заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, прокомментировав заявление председателя правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

"Во-первых, это [заявление Алексея Миллера] можно совместить с предыдущими заявлениями (президента РФ Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", - утверждал Витренко в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".

Он отметил, что Украина не примет такие дискриминационные предложения. "Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - отметил глава "Нафтогаза".

Витренко также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний российской стороны. "Россия нам гарантировала безопасность в рамках Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум-2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России", - сказал он.

Как сообщила в субботу пресс-служба "Нафтогаза", для Украины лучшей гарантией сохранения транзита бронирование мощностей украинской ГТС европейскими компаниями. Такое бронирование требует переноса точек передачи российского газа европейским покупателям на восточную границу Украины и разблокирования Россией транзита газа из стран Центральной Азии, а также экспорта для частных компаний, добывающих газ на территории России.