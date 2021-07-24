КНР планирует к 2025 году превратить Хайнань в международный транспортный узел

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Власти Китая планируют к 2025 году превратить южную островную провинцию Хайнань в национальный и международный транспортный узел. Об этом говорится в плане развития логистики региона на период 14-й пятилетки (2021-2025 годы).

В совместном документе хайнаньского управления транспорта и Государственного комитета по развитию и реформе КНР говорится, что через пять лет на острове завершат создание базовой инфраструктуры для международных перевозок. В систему логистического обслуживания повсеместно внедрят цифровые технологии. Регион станет опорным пунктом для морского и воздушного транспорта. Согласно плану китайских властей, Хайнань превратится в "национальный склад" для двух рынков - китайского и глобального.

На западном побережье Хайнаня появится "современный логистический и экономический пояс". Он соединит административный центр провинции Хайкоу на севере острова с портовой зоной Янпу на северо-западе и городом Санья на юге региона. Эти районы вместе с городом Дунфан на западном побережье станут четырьмя основными логистическим кластерами. Также на Хайнане создадут семь крупных логистических парков. Три из них построят на севере региона, два - на востоке, по одному - на юге и в центральной части острова.

Логистическая инфраструктура Хайнаня будет интегрирована в инициативу властей Китая "Один пояс - один путь". Провинция установит прямые контакты с основными гаванями и аэропортами Австралии, Африки, Европы, Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, транспортные узлы Хайнаня соединят с железными дорогами в материковом Китае, что позволит еще больше диверсифицировать торговые пути региона.

Власти Хайнаня намереваются последовательно оптимизировать деловую среду провинции, продвигать политику беспошлинной торговли и упрощать процедуры таможенного оформления. На острове расширят возможности для полетов для зарубежных авиалиний. Иностранные авиакомпании из одной страны смогут осуществлять перевозки между Хайнанем и третьей стороной. Администрация провинции надеется создать на острове международный логистический центр электронной коммерции и торговли с помощью деталей высокотехнологичной продукции.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.