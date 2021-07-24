СМИ: Ирак экстренно поставит Ливану 1 млн тонн мазута для электростанций

БЕЙРУТ, 24 июля. /ТАСС/. Соглашение о поставках в Ливан из Ирака топлива для электростанций подписано в субботу на переговорах между правительственными делегациями двух стран в Багдаде. Как сообщил новостной портал "Ан-Нашра", по условиям контракта торгующая нефтью иракская государственная компания SOMO (State Oil Marketing Organization) экстренно поставит в Ливан 1 млн тонн мазута и дизельного топлива.

"Соглашение с Ираком частично покроет потребности ливанской стороны в топливе для своих электростанций и позволит улучшить энергоснабжение населения", - заявил исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов республики Раймон Гаджар, возглавлявший ливанскую делегацию. Он поблагодарил "иракских братьев за поддержку ливанского народа".

По сведениям портала, иракский танкер прибудет к ливанскому побережью в течение недели. Государственная электрическая компания Ливана из-за экономического и финансового кризиса обеспечивает подачу электроэнергии в города только в течение четырех часов в сутки. Остальное время учреждения и граждане пользуются резервными электрогенераторами. В последние дни в стране возник острый дефицит мазута, что создало критическую ситуацию в больницах и пекарнях.