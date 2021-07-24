Федеральное финансирование строительства моста через Лену может составить 30%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля федерального софинансирования строительства моста через Лену в Якутии предположительно составит не более 30% стоимости объекта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram в субботу.

"Долго обсуждаем этот вопрос. Мост дорогой. Мы потенциально готовы порядка 30% из бюджета страны дать. Но надеемся, что все-таки свою сумму финансирования увеличит концессионер и правительство Якутии", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что строительство моста начнется после того, как региональные и федеральные власти определятся с вопросом о пропорциях в финансировании.

В июне глава Якутии Айсен Николаев сообщил ТАСС, что власти республики подали заявку на получение инфраструктурного кредита для строительства моста через Лену, который свяжет Якутск с железной дорогой и федеральными трассами.

Как сообщалось ранее, общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них: 51,1% - средства федерального капитального гранта, и 48,9% - за счет средств регионального капитального гранта и внебюджетных средств.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.