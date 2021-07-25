Эксперт прогнозирует уход каждого пятого россиянина на постоянную удаленку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Дистанционный формат работы в ближайшие годы станет постоянным для не менее 20% наемных работников в России и развитых странах, что может привести к изменению системы оплаты труда. Такое мнение в воскресенье на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121" высказал российский футуролог, соавтор Атласа новых профессий Павел Лукша.

"В ближайшие пять лет до 20% всех работников в России и развитых странах перейдут в онлайн, что в свою очередь приведет к изменениям системы оплаты труда. Работодатель перестает платить за время, которое сотрудник проводит в офисе, и начинает платить за результат. Таким образом, мы постепенно переходим к гиг-экономике, когда люди получают деньги по факту выполненной работы, что существенно сокращает издержки бизнеса, но ставит под угрозу благополучие будущих выпускников, которые планировали свою карьерную траекторию исходя из традиционной модели взаимодействия работника-работодателя", - считает Лукша.

Он отметил, что в мире уже появились цифровые платформы, выполняющие роль посредника между работодателем и работником, что также может повлиять на скорость изменений глобального рынка труда. По мнению эксперта, большая часть сегодняшних выпускников вузов будет вынуждена перейти на модель коротких контрактов и оплату за результат, не предполагающих таких опций как ДМС и оплата больничных.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, пройдет с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники за это время создадут и представят обновленный образ будущего России, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов.

Организаторами интенсива выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива - ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.