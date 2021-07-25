Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли мост в Забайкалье, восстановленный после паводка. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надежности конструкций. Следом уже груженый состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае", - сообщили в компании.

Как добавили в РЖД, по завершении проверок будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Ранее РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами. С субботы по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжили следовать пассажирские поезда.

По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог. Развернуто шесть пунктов временного размещения, которые могут принять 450 человек. В одном из них, развернутом в городе Шилке, размещены 64 человека, в том числе 15 детей.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе.