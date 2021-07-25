Эксперт: загрузка перерабатывающих масложировых мощностей в 2021 году может достичь 90%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Загрузка перерабатывающих масложировых мощностей в России в 2021 году может достигнуть почти 90%. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

"С учетом продолжения действия защитных мер прогнозируем почти 90% загрузку перерабатывающих мощностей, полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и рост экспорта готовой масложировой продукции до $6,7 млрд к концу 2021 года", - сказал он.

По данным Масложирового союза России, производство масел и в целом переработка масличных культур в последние пять лет только увеличивается, исключение составил сезон 2020-2021 года, в котором объемы производства подсолнечного масла снизились на 10%. Это связанно в первую очередь с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019-2020 года, пояснил он.

"Кроме того, такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая, - сказал Мальцев. - С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года".