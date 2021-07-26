Таможня Хайнаня разъяснила детали перехода к беспошлинному режиму порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Таможенная служба южнокитайской провинции Хайнань разъяснила детали перехода экономики острова к беспошлинному режиму порта свободной торговли. Как сообщила Хайнаньская широковещательная группа (HBG), новые меры в ближайшие три года в первую очередь благоприятно отразятся на местных компаниях, а затем примут универсальный охват.

По данным HBG, ссылающейся на хайнаньскую таможню, внедряемая на Хайнане система позволяет многим импортерам уже сейчас существенно сэкономить время и снизить издержки при прохождении стандартных процедур по оформлению ввоза зарубежной продукции. До 2025 года, когда в провинции планируется закрыть все контрольные пункты, осуществляющие деятельность в соответствии с общим регламентом Главного таможенного управления КНР, механизм по регулированию импорта на острове будет действовать в соответствии со временной беспошлинной схемой.

Так, производственное оборудование, которое для собственных нужд закупают за рубежом базирующиеся в провинции компании, уже на текущем этапе не облагается фискальными сборами в соответствии с исключениями в общем для всей страны списке товарной номенклатуры. Кроме того, полностью освобождаются от пошлин, НДС и потребительского налога для импортных товаров транспортные средства и яхты, используемые в коммерческих целях, производственное сырье и полуфабрикаты для промышленной переработки, а также потребительская продукция, предназначенная для продажи резидентам провинции.

Новые послабления

Как уточнила таможенная служба острова, упомянутые послабления пока касаются зарегистрированных на Хайнане компаний и индивидуальных юридических лиц, однако с 2025 года начнет действовать единая система беспошлинного ввоза товаров, в которой останутся лишь немногочисленные исключения по отдельным пунктам номенклатуры, в отношении которых торговые барьеры продолжат действовать. Таким образом, при ввозе на остров, к примеру, оборудования стоимостью 100 млн юаней (около $15,5 млн), используемого в индустрии развлечений, импортеры сэкономят 13 млн юаней ($2 млн). А при покупке за рубежом яхты за 10 млн юаней (более $1,5 млн) компания не будет уплачивать налоги и таможенные сборы, в итоге ее издержки сократятся на 3,8 млн юаней (порядка $590 тыс.).

Согласно официальной статистике, благодаря новой схеме ведения торговли на переходном этапе фискальное бремя предприятий, импортирующих на Хайнань яхты, автомобили, комплектующие для самолетов и производственное оборудование, с начала года по май уменьшилось на 324 млн юаней (свыше $50 млн). "В 2025 году на острове будут закрыты таможенные пункты и начнет действовать система беспошлинной торговли. С этого момента произойдет отмена существующих [временных] мер и вступит в силу максимально упрощенный режим освобождения от пошлин и налогов, уже не на принципе исключений, а на основе общего правила", - подчеркнул заместитель главы канцелярии комиссии по всеобъемлющему углублению реформ парткома провинции Чжан Хуавэй.

В январе администрация Хайнаня сообщила, что к 2025 году все пограничные пункты таможенного контроля на острове прекратят работу в нынешнем режиме. По словам секретаря парткома провинции Шэнь Сяомина, к 2023 году для этого в целом будут созданы все необходимые условия, а затем в течение двух лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Через три с половиной года все жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от всех прочих граждан материковой части Китая.