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Кабмин будет субсидировать РЖД потери за льготы при перевозке минтая с Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующие постановления

ИТУРУП /Сахалинская область/, 26 июля. /ТАСС/. Правительство РФ будет субсидировать РЖД потери, которые будут возникать из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока по территории страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с представителями рыбопромышленных предприятий, которую он провел во время посещения Итурупа.

"Буквально на днях я подписал два соответствующих постановления правительства, которые направлены на решение этих вопросов, - отреагировал он на жалобы с логистикой. - Первое, что самое важное, - мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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