Самолеты единой дальневосточной авиакомпании отправятся 26 июля в первые рейсы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Самолеты объединенной дальневосточной авиакомпании "Аврора" отправятся в понедельник в первые рейсы по маршрутам Хабаровск - Шахтерск (Сахалин) и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Две недели назад сообщалось, что "Аврора" планирует начать первые рейсы в рамках единой дальневосточной авиакомпании до середины августа. Примерные даты тогда не назывались.

"Сегодня "Аврора" открывает первые рейсы в рамках запуска единой дальневосточной авиакомпании: Хабаровск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Пассажиры уже прошли регистрацию в аэропорту Хабаровска", - сказали в авиакомпании.

Как сообщал ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Первый Sukhoi Superjet должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке восьми судов L-410 для местных линий.

Говоря о возможности приобретения дешевых авиабилетов для дальневосточников на рейсы авиакомпаний в города других федеральных округов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что правительство уже выделило на это 5 млрд рублей. По его словам, благодаря такой программе воспользоваться низкими тарифами в течение года смогут не менее 450 тыс. человек.