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Мишустин сообщил, что власти продолжат следить за ситуацией с ценами на продукты

Премьер напомнил, что тема цен на продукты поднималась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 21 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит внимательно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и услуги. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги", - сказал премьер, слова которого приводит в понедельник пресс-служба кабмина.

В ходе общения с рыбопромышленниками на курильском острове Итуруп в понедельник глава правительства сообщил о подписании постановления о субсидиях РЖД на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральную часть страны. Как отмечается в пресс-релизе на сайте правительства, это позволит увеличить объем поставок минтая и снизить стоимость транспортировки, а также поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Кроме того, Мишустин сообщил о поручении РЖД и Минсельхозу в целом проработать вопрос о снижении издержек при транспортировке дальневосточной рыбы и рыбной продукции от производства до прилавка.

Как напомнил премьер, тема цен на продукты поднималась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 21 июля.

В ходе того совещания глава государства подчеркивал, что вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро". Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях и расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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