РБК: объем углеродного налога ЕС для российских компаний превысит €1 млрд

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Поставщикам российских товаров с большим углеродным следом придется платить в бюджет Евросоюза не менее €1,1 млрд углеродного налога в год после окончательного вступления в силу механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС, подсчитало издание РБК в соответствии с методикой, подтвержденной Минэкономразвития.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог коснется российских поставок в ЕС на сумму почти €7 млрд, что составляет 7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в ЕС, а в натуральном выражении - 16,3 млн тонн (в 2019 году - 18,4 млн тонн), приводит издание данные внешнеторговой базы данных Евростата.

Как пишет РБК, для РФ налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной (исчисляемой в процентах от стоимости товара) пошлине в 16% от стоимости товаров - €1,1 млрд от €7 млрд.

Наибольший налог (€655 млн) предстоит заплатить за ввоз железа и стали из РФ, азотных удобрений (€398 млн), что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.

Об углеродном налоге ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 года по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.