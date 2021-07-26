Голикова считает, что пандемия указала на проблему трудоустройства молодежи

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Проблема безработицы среди молодежи и отсутствия образования и профессиональной подготовки у молодых соискателей является "болевой точкой рынка труда", которая обнаружилась в условиях пандемии. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пандемия с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами", - сказала она.

При этом Голикова отметила, что среди молодежи за последние годы наблюдается рост заинтересованности в среднем профессиональном образовании. "Таким катализатором к развитию нового профессионального образования стало движение WorldSkills", - добавила вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за три года выделить 30 млрд рублей на развитие учреждений среднего образования. В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября, а затем предоставлять один раз в год.