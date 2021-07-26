В Приангарье зарегистрировали еще двух резидентов в ТОР пострадавшего от паводка Тулуна

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области зарегистрировали еще две компании в качестве резидентов территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулуне, созданной для восстановления экономики после разрушительного паводка. Таким образом число резидентов выросло до шести, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"В территории опережающего социально-экономического развития "Тулун" зарегистрированы шесть резидентов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одна из двух новых компаний, ставших резидентами, планирует реализовать в Тулуне проект по производству изделий из природного камня и минерала долерита, другая - проект по строительству индивидуальных жилых домов.

Ранее в ТОР вошли инвесторы с проектами расширения действующего предприятия по переработке дикоросов, создания тепличного лесопитомника, строительства бетонных заводов, создания производства погонажных изделий из дерева.

Территория опережающего развития в Тулуне была создана в 2019 году для восстановления экономики города после разрушительного паводка. Для тулунской ТОР действует расширенный перечень видов экономической деятельности, занимаясь которыми, резиденты получают налоговые льготы.

Восстановление бизнеса

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев рассказал ТАСС, что основная часть предпринимателей, пострадавших от паводка 2019 года, восстановила и продолжила бизнес.

"Только единицы закрыли свой бизнес по тем или иным причинам. Кто-то получил сертификат [на жилье] и принял решение переехать в другую местность. Есть предприниматели, которые просто не захотели заниматься бизнесом. Но таких единиц. А большая масса предпринимателей продолжает работать либо по тому же направлению, которым они и занимались, либо освоили новые направления", - сообщил Гордеев.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали более 1,5 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. Власти оценивали ущерб, нанесенный паводком малому и среднему бизнесу, в 1,6 млрд рублей. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун.