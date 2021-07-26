"Магнит" и Wildberries запустили в пилотном режиме совместную экспресс-доставку продуктов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Магнит" запустил экспресс-доставку на онлайн-площадке Wildberries в Краснодаре в пилотном режиме, говорится в сообщении ретейлера.

"Компании запустили пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов у дома в Краснодаре. "Магнит" впервые представил свой ассортимент на крупнейшем маркетплейсе, а для Wildberries - это выход в новый регион в сегменте экспресс-доставки продуктов питания. В рамках пилотного проекта на базе магазинов у дома в Краснодаре компании планируют изучить отклик покупателей, после чего будет приниматься решение о масштабировании в других регионах", - говорится в сообщении.

Оформить заказ можно в мобильном приложении и на сайте Wildberries. Ассортимент "Магнита" будет доступен в отдельном shop-in-shop. Сборку и доставку осуществляет "Магнит" с помощью партнерской курьерской службы. Для заказа доступны до 5 000 товаров - бакалея, молочная и мясная продукция, упакованные фрукты и овощи, полуфабрикаты, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. На старте проекта доставка будет осуществляется в течение 90 минут, а впоследствии сократится до одного часа.

"Wildberries активно развивает сервис экспресс-доставки продуктов питания, с мая он работает в Москве, а с июля мы запустили его и в Краснодаре. Для нашей компании Краснодарский край является одним из ключевых регионов, который занимает лидирующие значения по числу покупателей и объемам продаж селлеров. Как и "Магнит", мы активно работаем с локальными поставщиками. Благодаря совместному проекту местные производители, среди которых немало небольших фермерских хозяйств, получат возможность значительно расширить аудиторию своих покупателей через онлайн-ретейл", - отметила основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, слова которой приводятся в сообщении.

О компаниях

"Магнит" развивает ряд онлайн-проектов - как самостоятельно, так и с партнерами. На конец I квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9 500 заказов. В 2021 году компания планирует нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.

Wildberries развивает продажи продуктов питания с 2018 года. В Москве с мая 2021 года Wildberries запустил экспресс-сервис доставки скоропортящихся и замороженных продуктов питания, с июля - готовых блюд от ресторанов столицы.