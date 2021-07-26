РЖД возобновили продажу билетов на поезда, следующие через Забайкалье

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" в понедельник возобновила продажу билетов на поезда, которые едут по Трассибирской магистрали через Забайкальский край. Ранее эти рейсы были отменены из-за обрушения моста, сообщается в понедельник в Telegram-канале РЖД.

Мост через реку Ареда на перегоне Куэнга - Укурей обрушился утром 23 июля из-за паводков, было задержано несколько поездов дальнего следования, для перевозки пассажиров РЖД воспользовались услугами авиакомпаний. В воскресенье движение по мосту было восстановлено.

"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье. Работы на мосту ведутся круглосуточно, но движение поездов не прерывается. За ночь пропустили 19 поездов: три пассажирских, один пригородный и грузовые", - говорится в сообщении.

В понедельник планируется пропустить еще пять пассажирских поездов, в которых находятся около 1,4 тыс. пассажиров. Как уточнила пресс-служба ЗабЖД (филиал РЖД), железнодорожники ведут работы по установке второго пролетного строения моста, отсыпке мостовых откосов, усилению земляного полотна.

Паводки, которые начались в Забайкалье 22 июля, стали для региона третьими за полгода и при этом самыми разрушительными в 2021 году. Так, подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост.