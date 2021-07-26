Облигации ЦБ Туниса потеряли в стоимости после приостановки работы парламента

ТАСС, 26 июля. Облигации, выпущенные Центральным банком Туниса, резко упали в цене в понедельник на фоне решения президента страны Каиса Саида приостановить деятельности парламента республики. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Долларовые облигации ЦБ Туниса с погашением в 2025 году упали на 2,6 цента - до 86,005 цента, достигнув самого низкого уровня с середины марта, приводит агентство данные портала Tradeweb. Еврооблигации упали более чем на три евроцентра - до 86,348 евроцента за евро.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании.