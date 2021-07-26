Путин проведет совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент принял решение продолжить работу в Санкт-Петербурге, он там остался после Военно-морского парада (парад прошел накануне, 25 июля - прим. ТАСС). [Путин] будет заниматься вопросами развития Санкт-Петербургского транспортного узла, проведет достаточно большое совещание в режиме конференц-связи", - сказал Песков.