Курская область подписала соглашение с Минобороны о совместной эксплуатации аэродрома

КУРСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Курской области подписали соглашение с Министерством обороны России о совместной эксплуатации аэродрома в Курске. Соглашение уже в 2022 году позволит запустить авиаперевозки в Казань, Екатеринбург, Геленджик, Краснодар, сообщил в понедельник на оперативном заседании администрации региона первый замгубернатора области Алексей Смирнов.

"Подписан договор с Министерством обороны на совместную эксплуатацию нашего аэродрома, хочется отметить, что этого договора не существовало с 2013 года. <...> С нового года добавим дополнительные рейсы в Казань, Екатеринбург, Геленджик и Краснодар", - сказал Смирнов, отметив, что власти региона уже провели соответствующие переговоры с авиаперевозчиками.

Ранее власти Курской области перенесли сроки строительства нового здания аэропорта из-за пандемии, вместо строительства в текущем году запланирована реконструкция действующего аэровокзала. Завершить работы стоимостью 150-200 млн рублей планируется к первому кварталу 2022 года.

Пассажиропоток аэропорта Курска за 2020 год увеличился на 33% - перевозками воспользовалось более 55 тыс. человек. В 2021 году из аэропорта Курска выполняются рейсы в Симферополь, Сочи, Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Калининград.