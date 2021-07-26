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Транспортные проекты для "Формулы-1" в Ленобласти потребуют 6 млрд рублей

Власти региона совместно с РЖД подготовили соответствующие предложения

ТАСС, 26 июля. Проведение гонки "Формула-1" в Ленинградской области потребует трат на транспортные проекты в объеме 6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Приход в 2023 году "Формулы-1" на "Игору" (трасса "Игора драйв" в Ленобласти - прим. ТАСС). <...> Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы "68 километр", и чартерные рейсы, шатлы до самой "Игоры" от 68-й платформы и стоянки, и развязки. Но сумма некритична, в общем вместе с РЖД и с транспортной составляющей минимальные требования, которые уже заявили хозяева "Формулы-1", - это примерно 6 млрд рублей", - сказал он во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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