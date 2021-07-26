FT: Британия может запретить компании из Китая участвовать в строительстве британской АЭС

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании может запретить Китайской всеобщей атомной группе (CGN) участвовать в будущих энергетических проектах на территории Соединенного Королевства. Как сообщила в понедельник газета Financial Times (FT), в настоящий момент власти страны изучают различные возможности ограничить деятельность китайской государственной компании в стране.

FT отмечает, что этот шаг связан с охлаждением отношений Лондона и Пекина, которые в 2015 году подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. В 2016 году CGN согласилась профинансировать проект создания третьей очереди АЭС Хинкли-Пойнт в английском графстве Сомерсет, взяв на себя 33,5% расходов. Строительство с 2018 года ведет французская Electricite de France (EDF), в Сомерсете также работают несколько десятков китайских специалистов из CGN.

EDF и CGN рассчитывали совместно построить также третью очередь АЭС Сайзуэлл (графство Саффолк) и вторую очередь АЭС Брэдуэлл (графство Эссекс). Эти два проекта пока не получили окончательного одобрения британских властей. Ранее британские СМИ сообщали, что CGN может отказаться в них участвовать, хотя на АЭС Брэдуэлл предлагалось использовать не европейские реакторы EPR, а китайский Hualong-1. Знакомые с ситуацией источники FT заявляют, что Лондон предложил EDF найти новых партнеров и надеется на то, что CGN выйдет из обоих проектов добровольно, однако пока ни одна из сторон официально не комментировала эту информацию.

Власти США неоднократно предостерегали Лондон от сотрудничества с CGN, утверждая, что она может быть заинтересована в краже технологий для нужд китайской оборонной отрасли. В 2019 году правительство США существенно ограничило возможности для сотрудничества американского бизнеса с CGN, внеся ее в список компаний, деятельность которых создает потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей связи пятого поколения (5G) на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.

Сложные отношения

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был представлен в марте этого года, Китай назван крупнейшей угрозой экономической безопасности Великобритании. В документе подчеркивалось, что британские власти намерены углублять экономическое сотрудничество с Пекином, одновременно с этим "усиливая защиту критической инфраструктуры королевства" и уменьшая зависимость от импорта из КНР.

Отношения между Великобританией и Китаем дополнительно обостряет занятая Лондоном позиция по вопросу о соблюдении прав и свобод жителей Гонконга, а также ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, согласно утверждениям Форин оффиса, ущемляются права нацменьшинств. 22 марта Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, а Пекин ответил санкциями в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в СУАР.