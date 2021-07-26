Зарплата бюджетников повысится на 10% с августа в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии анонсировали 10%-ное повышение заработной платы работников бюджетной сферы с августа 2021 года. Вопросы увеличения оплаты труда бюджетников обсудил глава республики Казбек Коков с членами правительства 26 июля, сообщили журналистам в его пресс-службе.

"10%-ное увеличение оплаты труда работников казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, образования, спорта, социальной сферы, финансируемых за счет республиканского бюджета, коснется выплат, начисляемых с 1 августа 2021 года. При этом заработная плата спортивных тренеров, в соответствии с посланием главы Кабардино-Балкарии, доведена до 26 тыс. руб., (в настоящее время средняя зарплата тренеров - 17-18 тыс. рублей). Аналогичное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений будет проработано на уровне местных администраций муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Повышение должностных окладов на 10% ожидает также государственных служащих и работников органов госвласти, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. "Документ не распространяется на работников, занимающих госдолжности, в том числе главу республики, депутатов парламента КБР, руководителей исполнительных органов госвласти (председателя правительства КБР, его заместителей и министров)", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что в текущем году на эти цели из регионального бюджета направят 500 млн руб., средства выделят за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, а также средств дотаций на сбалансированность из федерального бюджета.

"Рост оплаты труда, реальных доходов людей по-прежнему остается одним из наиболее острых вопросов для нашей республики. Инфляционные процессы делают его еще более актуальным", - прокомментировал Коков. По его словам, повышение оплаты труда бюджетников стало возможным благодаря тому, что республика в течение последних двух лет избавилась от коммерческих кредитов, обслуживание которых требовало значительных затрат, а также росту собственных доходов республики в 2020 году.

В бюджетной сфере республики трудятся более 46 тыс. человек (социальные работники, работники сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта). Программу поэтапного повышения заработной платы проработали на три года, на 2022 и 2023 годы уже предусмотрели средства, ежегодный объем которых с учетом индексации превысит 1,2 и 1,5 млрд рублей соответственно.