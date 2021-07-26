Росрыболовство продолжает отмечать снижение оптовых цен на рыбу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Росрыболовство фиксирует снижение оптовых цен на мороженую рыбу в России за неделю. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"За неделю с 19 по 25 июля цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского рынка продолжили снижение", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в Дальневосточном регионе по мере возрастания темпов путины оптовая стоимость горбуши снизилась до 255 рублей за кг с 275 рублей неделей ранее. Также сократились на 4,4% цены на тихоокеанскую сельдь - до 65 рублей за кг. Цены на остальные виды мороженой рыбы не изменились: минтай стоит 73 рубля за кг, камбала - 65 рублей, тихоокеанская треска - 163 рубля за кг.

На Северо-Западе продолжалось удешевление трески на 2,3% - до 210 рублей за кг, скумбрии - на 5,9%, до 160 рублей за кг. Цены на пикшу и сельдь атлантические остались на том же уровне - 140 рублей и 102 рубля за кг соответственно. В центральных регионах активный завоз атлантической скумбрии летнего вылова способствовал ее удешевлению на 8,6%, до 160 рублей за кг. Также снизилась оптовая цена на минтай на 2,2% - до 91 рубль за кг.

Как добавили в Росрыболовстве, цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность: мойва стоит 125 рублей за кг, сельдь атлантическая - 110 рублей за кг.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную в период с 13 по 19 июля возрос на 0,15%.