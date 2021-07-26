Новак ожидает, что к 2023 году бесплатно подведут газ 60% домовладений из 4 млн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бесплатным подключением участков к газу к 2023 году могут воспользоваться 60% из возможных 4 млн домовладений, которые попадают под "социальную" газификацию. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас есть общее понимание, что максимально недогазифицировано около 4 млн домовладений в 36 тыс. населенных пунктах, но точно не все пойдут с заявками. Я ожидаю, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет, от потенциального количества. Но это экспертно, могут быть разные цифры", - сказал он.

При этом программа "социальной" газификации уже находится в практической стадии реализации и порядка 20 тыс. домовладений бесплатно подключены к газу, добавил вице-премьер.

Ранее в понедельник в презентации Новака говорилось, что порядка 3,8 млн домовладений могут попасть под "социальную" газификацию, а общие затраты на их подключению к газу оцениваются в 567,55 млрд рублей.

О программе

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.