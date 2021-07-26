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Энергостратегию России могут скорректировать с учетом энергоперехода и влияния пандемии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минэнерго изучает возможность ускоренной корректировки Энергостратегии до 2035 года, которая будет учитывать процесс энергоперехода развитых стран с углеводородов на возобновляемые источники энергии, а также влияние пандемии на рынок. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"С учетом трендов энергоперехода, постпандемийного развития мировой экономики мы сейчас изучаем возможность дополнительной ускоренной корректировки [Энергостратегии], чтобы отразить эти вещи", - отметил он.

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