Минвостокразвития предлагает расширить льготную ипотеку на вторичку в моногородах ДФО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. с предлагает распространить программу "Дальневосточная ипотека" на вторичное жилье в моногородах Дальневосточного федерального округа, где отсутствуют предложения на первичном рынке. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"На территории ДФО расположено 34 населенных пункта, имеющих статус монопрофильных муниципальных образований (моногородов) <…> и не являющихся сельскими поселениями. В указанных населенных пунктах предложение на первичном рынке жилья отсутствует, а сложившаяся ситуация с низкой средней стоимостью квадратного метра на вторичном рынке (39 990 рублей в моногородах против 91 094 рублей в среднем на первичном рынке ДФО) не позволяет планировать реализацию проектов по строительству первичного жилья. <…> Проектом постановления предусмотрено расширение действия программы на ряд территорий Дальнего Востока, на которых молодые семьи могут приобрести жилье на вторичном рынке, включив все моногорода ДФО", - говорится в проекте.

Отмечается, что реализация проекта позволит снизить отток трудоспособного населения, активизирует социально-экономическое развитие моногородов ДФО и снизит негативный эффект, связанный с отсутствием первичного рынка жилья на территории моногородов.

"Дальневосточная ипотека" под 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.